Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. In Heidelberg gab es mal einen großartigen neuseeländischen Rugbytrainer, der die Männer des Sportclub Neuenheim und die Nachwuchsauswahlen Baden-Württembergs zu vielen deutschen Meistertiteln geführt hat. Bruce Kerr, der das Heidelberger Sportgeschehen seit 2005 von der großen weißen Wolke aus beobachtet, hatte seinen Spielern eingeschärft: "Männer", sagte er mit sanfter Stimme und feinem Lächeln zu Jung und Alt, "Männer, Ihr müsst dem Wild den Speer nicht nur reinstoßen, sondern ihn auch ein paarmal rumdrehen." Das Wild, klar, das war der Gegner, den es zu demoralisieren galt.

Die MLP Academics Heidelberg, die sich mit ihrem gestrigen 86:81-Sieg über das Team Ehingen/Urspringschule auf den fünften Rang der 2. Basketball-Liga Pro A verbesserten und sich schon ein bisschen an den Gedanken an eine Playoff-Teilnahme gewöhnen dürfen, haben eine gute Mannschaft, die von Spiel zu Spiel enger zusammenwächst. Doch fehlt noch die von Bruce Kerr geforderte Qualität - die Fähigkeit, einen am Boden liegenden Spielpartner so auszuspielen, dass außer Schwindel und Tränen nichts mehr bleibt. Das braucht man aber, wenn man eine Klasse höher spielen will.

Die zehn Ehinger, unter ihnen Sebastian, der Bruder des ehemaligen Academics-Kapitäns Kai Barth, spielten fast zwei Viertel lang munter mit, ehe ihnen die Heidelberger mit sehr konsequenter Defensivarbeit und blitzschnellen Fastbreaks bis zur 28. Minute (71:50) jede Siegchance nahmen, es dann aber versäumten, dem Tabellenvorletzten eine herzhafte Abreibung zu erteilen. Die 865 Zuschauer, die Academics-Mitgesellschafter Thomas Riedel gestern im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar gezählt hatte, hätten gerne Deutlicheres erlebt als dieses 86:81, das zwar grundsolide herausgespielt und hoch verdient war, aber Hoffnungen auf Konstanz und Souveränität leider unerfüllt ließ.

Dass die Ehinger nicht wie geprügelte Hunde, sondern durchaus fröhlich aus der Halle tappten, lag nicht daran, dass Heidelbergs Trainer Branislav Ignjatovic schon viereinhalb Minuten vor der Schlusssirene mit Niklas Würzner den ersten Regionalliga-Akteur aufs Parkett schickte und kurz danach auch Christoph Rupp und Lasse Steinort die ersehnten Kurzeinsätze gönnte. Es lag vielmehr daran, dass bei klarer Führung immer wieder einzelne Stammspieler meinten, das Individualspiel übertreiben zu dürfen und dem Team auf diese Weise ganz und gar überflüssige Ballverluste zumuteten. Keine Frage: Gegen stärkere Gegner, in den Playoffs zumal, geht so etwas schief.

Dabei zeigten Bradley Tinsley, Janek Schmidkunz und vor allem der kühle Ahmad Smith doch in den vielen guten Phasen, dass geduldiges Passspiel und kluge Vorlagen unter den Korb zu vielen Punkten führen können. Waverly Austin (22 Punkte) wurde so zum Topscorer, Tony Criswell (13) stand ihm kaum nach.

Stenogramm: 0:2 (1.), 9:2 (4.), 14:13 (6.), 14:15 (8.), 19:15 (8.), 21:10 (10.), 32:20 (13.), 36:34 (17.), 42:34 (19.), 44:40 (Halbzeit), 47:46 (23.), 59:46 (25.), 71:50 (28.), 73:54 (30.), 79:63 (35.), 81:71 (36.), 86:81.

MLP Academics Heidelberg: Austin 22, Tinsley 13/1 Dreier, Criswell 13/1, Martin 12, Eggleston 8/1, Smith 5/1, Adamczak 5/1, Menck 4, Schmidkunz 3/1, Würzner 3/1, Rupp, Steinort.

Team Ehingen/Urspringschule: Ney 15/1, Joos 13, Moore 10/1, Weeks 10/2, Simon 9, Butler 9/1, Eikmeier 7/1, Aghas 6, S. Barth 2, Eisele.