Von Michael Wilkening

Heidelberg. Als die Spieler der MLP Academics gestern Abend mit einigen Fans abklatschten, stand Trainer Branislav Ignjatovic auf der gegenüberliegenden Seite der großen Halle des Olympiastützpunkts und sah entspannt aus. Der ProA-Ligist hatte gerade eben die BG Karlsruhe bei der offiziellen Saisoneröffnung mit 83:73 (21:15, 52:40, 73:58) geschlagen und dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Zehn Tage vor dem ersten Ligaduell in Ehingen offenbaren die Heidelberger ihr Potenzial.

Vor dem Spiel hatte Branislav Ignjatovic seine Mannschaft persönlich über das Mikrofon den Fans vorgestellt. Zunächst hatte er aber etwas zu seiner Motivation gesagt. "Es war ein langer Weg, bis ich hier in Heidelberg war. Aber bis jetzt kann ich sagen: Er hat sich gelohnt", erklärte der neue Coach, dessen Aufgabe es ist, aus einem komplett neu zusammen gestellten Team eine Einheit zu formen.

Seine Spieler lieferten in der ersten Halbzeit in der Offensive eine gute Vorstellung ab und machten den Zuschauern Lust auf die neue Saison. 52:40 lagen die Heidelberger nach 20 Minuten vorne, weil vor allem Chris Gadley zeigte, warum ihn die Verantwortlichen zu den Academics gelotst haben. Der Center hatte zur Pause schon 19 Punkte auf dem Konto und sich fünf Abpraller gegriffen. Gadley beeindruckte mit Präsenz unter dem Korb und offenbarte unerwartet viel Beweglichkeit mit dem Ball. "Es ist schön, dass Chris sich wieder einer Bestform nähert. Wenn er in Form ist, gibt es in der ProA nur wenige Spieler, die ihn verteidigen konnten", erklärte der Heidelberger Coach.

In der Defensive zeigte das Team von Ignjatovic parallel aber noch ein paar Schwächen gegen die guten Distanzschützen der Karlsruher, so dass die BG zwar zwölf Punkte hinten lag, aber noch nicht geschlagen schien. "Ich habe einige gute und einige weniger gute Dinge gesehen", sagte Ignjatovic. "Ich war aber nicht unzufrieden." Schließlich fehlten mit Lasse Steinfort und Waverly Austin auch zwei Akteure, die angeschlagen geschont wurden.

Nach nicht einmal fünf gespielten Minuten in der zweiten Hälfte gab es daran aber keinen Zweifel mehr. Janek Schmidkunz hatte da einen Dreier zum 66:44 durch die Reuse geschickt und einen kleinen Zwischenspurt der Akademiker gekrönt. Anschließend nutzte der Coach der Heidelberger die komplette Tiefe seiner Bank aus, so dass die Karlsruher das Ergebnis zu ihren Gunsten umgestalten konnten.

Für Ignjatovic stand das Endergebnis ohnehin nicht im Vordergrund. Der Serbe wollte mit seinem Team den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf die anstehende ProA-Spielzeit machen und den Zuschauern bei der offiziellen Saisoneröffnung Spaß bereiten. Beide Vorhaben gelangen.

MLP Academics: Adamczak 11, Martin 12, Eggleston 12, Gadley 27, Grimaldi 3 - Schmidkunz 8, Rupp 2, Tinsley 8, Würzner, Menck.