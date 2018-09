Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Erleichterung war überall in der Halle zu spüren - die Zuschauer klatschten erleichtert, die Spieler rissen die Arme in die Höhe und die Trainer atmeten auf: Mit dem 67:62 (34:32)-Erfolg gestern gegen die White Wings Hanau kehrten die Basketballer der MLP Academics Heidelberg in die Erfolgsspur zurück. In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A kletterte die Mannschaft von Branislav Ignjatovic in der Tabelle wieder auf einen Playoff-Rang.

"Natürlich ist die Erleichterung groß", sagte der Heidelberger Trainer nach dem Spiel: "Ich bin stolz, dass die Mannschaft diese ganzen Rückschläge weggesteckt hat und nicht zusammengebrochen ist." Die Moral, mit der sich das Team aus einer schwierigen Lage befreite, hatte den Serben glücklich gemacht und ließ ihn einen optimistischen Ausblick wagen: "Wir sind immer noch voll auf Playoff-Kurs und ich bin zuversichtlich, dass jetzt wieder mehr Ruhe einkehrt."

Die erste Halbzeit war sehr zerfahren. Den Heidelbergern war die Verunsicherung anzumerken, die durch zwei Niederlagen zu Beginn des Jahres aufgekommen war. Zudem ist das Theater um Marcos Knight, der untergetaucht ist, um seinen Wechsel nach Jena zu erzwingen, nicht ohne Auswirkungen geblieben. Ein paar Mal flog der Ball bei Würfen der Academics ohne Ringberührung in die Arme der Hanauer Spieler. Die Zuschauer am Olympiastützpunkt brauchten Geduld, bewiesen aber ein feines Gespür und unterstützten die Mannschaft auch, als sie beim 20:27 (13.) deutlich hinten lag. "Die Leute haben verstanden, was hier passiert und standen hinter uns", dankte Ignjatovic den Anhängern.

Die Geduld der Fans lohnte sich, denn in der ersten Halbzeit kämpften sich die Spieler vom Neckar in die Partie, sie verbissen sich fast in ihren Gegner und wurden durch eine knappe 34:32-Pausenführung belohnt. Und nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Heidelberger, jetzt wirkten die Aktionen der Academics nicht mehr so wild, nicht mehr so hektisch. Lange war nicht alles perfekt, aber jetzt waren die Ignjatovic-Schützlinge besser als die Hanauer, auch wenn sich das im Ergebnis zu keinem Zeitpunkt beruhigend deutlich widerspiegelte.

Aber die bessere Vorstellung drückte sich dadurch aus, dass die Academics über die komplette zweite Halbzeit eine knappe Führung behaupteten. Ein paar Momente gab es, um sich vorentscheidend abzusetzen, doch diese Chancen ließen die Heidelberger ungenutzt. Also blieb es bis in die Schlussminute spannend, ehe Bryan Smithson mit drei verwandelten Freiwürfen zum 67:60 die Entscheidung herbeiführte. Der Spielmacher hatte auch schon kurz davor brilliert, als er einen Dreier trotz Foul versenkte und den zusätzlichen Freiwurf ebenfalls traf - aus einem 55:50 wurde so eine 59:50-Führung.

Bis kurz vor dem Spiel war nicht klar, ob Smithson überhaupt würde spielen können. Der Spielmacher hat weiterhin muskuläre Probleme, gab nach dem Aufwärmen aber sein O.k. und avancierte zum Leistungsträger. "Man hat gesehen, wie wichtig Bryan für uns ist. Ich bin froh, dass er spielen konnte", sagte Ignjatovic. Nach dem Spiel ließ sich Smithson direkt wieder vom Physiotherapeuten behandeln, die Vorbereitung aufs nächste Match hat schon begonnen.

MLP Academics Heidelberg: Kuppe 11/2 Dreier, Smithson 17/4, Kovacevic 4, Wiedeman 8, Kuhn 11, Rockmann 6, Würzner 6, White 4, Rupp, Steinort, Nägele.

White Wings Hanau: Pinkins 17, Jönke 11/1, Mesghna 6/2, Eichler 4, Loucks 10/2, Jackson-Cartwright 9, Von Fintel 2, Heck 2, Johnson 1, Schaffrath.

Spielfilm: 9:5 (5.), 11:18 (8.), 16:18 (10.), 29:27 (15.), 34:32 (Hz.), 43:37 (25.), 52:44 (28.), 53:47 (30.), 59:53 (35.), 67:62 (Endstand). Zuschauer: 750.