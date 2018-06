Heidelberg. (miwi) Das Puzzle fügt sich immer weiter zusammen: Mit Sebastian Schmitt haben die MLP Academics Heidelberg einen talentierten Aufbauspieler Der Neuzugang aus Ehingen nimmt die Kaderposition von Lennart Steffen ein, der seinen Vertrag bei den Academics aufgelöst hat, um ein Studium zu beginnen.

"Er ist als Backup geplant", kommentiert Academics-Manager Matthias Lautenschläger die Verpflichtung des 22-Jährigen. In der vergangenen Spielzeit hat Schmitt in Ehingen angedeutet, dass er mehr als eine Ergänzung sein kann. Auch in den zwei Duellen gegen die Heidelberger zeigte er gute Leistungen. Schmitt kam in allen 30 Partien zum Einsatz und erzielte dabei im Schnitt 5,8 Punkte und gab 4,1 Assists. Mit dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler sind die Planungen der Heidelberger auf den Guard-Positionen abgeschlossen. Niklas Würzner, Jaleen Smith und Eric Palm bleiben über die Saison hinaus bei den Academics und Ignjatovic bekommt mit Schmitt eine weitere Option. "Sebastian wird die Trainingsqualität erhöhen und Druck auf die anderen machen", sagt Ignjatovic.

Weil mit Niklas Ney sowie Rückkehrer Phillipp Heyden zwei Center unter Vertrag stehen und Dan Oppland als Power Forward verpflichtet wurde, müssen die Academics jetzt nur noch die Positionen drei und vier besetzen. Wobei weiterhin abgewartet wird, ob Albert Kuppe und Shyron Ely ihre Verträge verlängern. "Es wird noch etwas dauern, bis eine Entscheidung fällt", sagt Lautenschläger. Der Manager räumt den Leistungsträgern der vergangenen Spielzeit noch Zeit ein, sondiert parallel dazu aber dennoch den Markt, um für den Fall gerüstet zu sein, dass Kuppe oder Ely nicht bleiben. "Wir sind bereit, bei Albert und Shy lange zu warten, weil wir wissen, welchen Wert sie für uns haben", erklärt Ignjatovic.