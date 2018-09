Heidelberg. (nb) Nein, eine alltägliche Situation ist das wirklich nicht, findet Branislav Ignjatovic. Der Trainer der MLP Academics Heidelberg trifft mit seinem Team innerhalb kürzester Zeit zweimal auf denselben Gegner: Heute Abend (19.30 Uhr) treten die Zweitligabasketballer bei den Uni Baskets in Paderborn an, am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt Paderborn in die Halle am Olympiastützpunkt (17 Uhr).

Der Zufall beim Erstellen des Spielplans wollte es so. „Für uns ist das ein angenehmer Zufall“, sagt Ignjatovic. Schließlich sparen die Academics dadurch über die Weihnachtstage Zeit, weil die Videoanalyse zur Vorbereitung für das zweite Spiel am Dienstag wesentlich kürzer gehalten werden kann. Nach dem heutigen Duell im Sportzentrum am Maspernplatz sollten alle Karten auf dem Tisch liegen, Stärken und Schwächen beider Teams bekannt sein.

Und genau darin liegt die große Herausforderung. Ignjatovic weiß: „Es gibt dieses ungeschriebene Gesetz im Sport, dass man selten gegen eine Mannschaft innerhalb kürzester Zeit zweimal gewinnen kann.“ Diese Regel wollen die Heidelberger brechen, mit einem Auswärtssieg heute Abend die Vorrunde abschließen und mit einem Erfolg am Dienstag in heimischer Halle erfolgreich in die zweite Halbserie starten. „Zwei Siege wären für uns natürlich die Krönung dieses tollen Jahres“, sagt der Trainer.

Mit einem weiteren Erfolg, es wäre der zehnte im 15. Spiel, stünde man sogar besser da als in der Vorsaison. Dies will Ignjatovic aber nicht überbewerten: „Das ist eine erfreuliche Momentaufnahme und das hat uns auch keiner geschenkt, aber ich sehe es realistisch.“ Das Ziel im umkämpften Pro A-Mittelfeld bleibe ein Playoffplatz.

MLP Academics Heidelberg; Dienstag, 17 Uhr: Academics - Paderborn, (Olympiastützpunkt).