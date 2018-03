Heidelberg. (miwi) Die Basketball-Fans in der Region sollten sich schon einmal den 8. April im Kalender vormerken. An diesem Tag starten die Playoffs in der 2. Bundesliga ProA und es wird immer wahrscheinlicher, dass die MLP Academics Heidelberg mit einem Heimspiel in die heiße Saisonphase starten. Drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison sind die Academics Dritter und haben damit beste Aussichten, im Viertelfinale den "Heimvorteil" auf ihrer Seite zu haben. Im ersten, dritten und möglichen fünften Duell wäre die Halle am Olympiastützpunkt Austragungsort.

"Das ist jetzt unser Ziel", sagt Albert Kuppe. Der Kapitän der Heidelberger ist schon seit Wochen von dem Gedanken gefesselt, mit seinem Team unter den besten vier Teams zu landen. Bislang ist der fünfte Rang, den die Academics im vergangenen Jahr erreichten, die beste Ausbeute des Klubs in der ProA-Historie. Kuppe plant, diesmal besser abzuschneiden: "Wenn wir einen Rekord aufstellen können, ist das ein toller Anreiz."

Kuppe und seine Kollegen sind auf dem besten Weg dahin und nicht nur die Bestleistung hinsichtlich der Abschlussplatzierung wackelt - auch die der meisten Siege ist zum Greifen nah. In der vergangenen Runde gab es 18 Siege, aktuell stehen die Heidelberger bei 17 - und es stehen noch drei Partien bevor. Die erste am Sonntag, 17.30 Uhr, beim Team Ehingen Urspring. In der Hinrunde mühten sich die Academics in der eigenen Halle, siegten aber trotzdem 76:70. Im zweiten Vergleich streben die Heidelberger erneut einen Erfolg an.

Branislav Ignjatovic tut, was ein Trainer in einer solchen Situation tun muss: Der Serbe mahnt davor, den kommenden Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Schon gar nicht solle man die Ehinger am Tabellenstand messen, denn gerade der macht den Kontrahenten gefährlich. "Ehingen kämpft gegen den Abstieg, die werden alles versuchen, um einen Sieg zu landen und einen Schritt nach vorne zu machen", erklärt der Coach.

Sollten die Heidelberger ähnlich agieren wie beim 88:75 am Mittwoch gegen Hanau, stehen die Chancen für einen Sieg trotzdem gut. Im Duell gegen den Playoff-Aspiranten zeigten die Academics guten Offensivbasketball und waren darüber hinaus in der Lage, sich gegen die wacker kämpfenden Hanauer zur Wehr zu setzen. Zum wiederholten Mal in dieser Saison offenbarten die Schützlinge von Ignjatovic mentale Stärke, als die Hanauer im letzten Viertel bis auf einen Punkt herangekommen waren.

Ähnlich werden Kuppe & Co. auch in Ehingen gefordert sein. "Ehingen hat seinen Kader im Vergleich zum Hinspiel verstärkt", warnt Ignjatovic davor, den Abstiegsaspiranten zu unterschätzen. Ein Gedanke an Baunach dürfte dabei helfen - bei den Young Pikes, zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzter, hatten die Heidelberger überraschend verloren. Es war einer der ganz wenigen Ausrutscher der Academics in der laufenden Saison.

2. Basketball-Bundesliga, Sonntag, 17.30 Uhr: Team Ehingen Urspring - MLP Academics Heidelberg.