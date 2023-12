Herning (dpa) - Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch hat vor dem Duell mit Serbien vor dem langsamen Spiel der Gegnerinnen gewarnt. "Die verschleppen das Tempo brutal und spielen ihre Angriffe sehr lange aus. Sie laufen fast keinen Gegenstoß. Du musst in deiner Verteidigung immer wach und gierig bleiben, auch wenn das Spiel so langsam ist", appellierte der 49-Jährige an die deutschen