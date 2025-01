EILMELDUNG 20:02 Uhr

Israel: Netanjahu kommt auf Trumps Einladung ins Weiße Haus

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will nach Angaben seines Büros kommende Woche US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus treffen. Trump habe ihn zu einem Treffen am 4. Februar eingeladen, hieß es in einer Mitteilung.