Heidelberg (dpa) - Der abschließende Länderspiel-Dreierpack in der EM-Qualifikation dient Deutschlands Handballerinnen als willkommenes Aufwärmprogramm für den Kampf um das Paris-Ticket.

In den Partien gegen die Ukraine am Donnerstag sowie gegen Israel am Samstag und Sonntag will sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch für die in der kommenden Woche anstehende