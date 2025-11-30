Stuttgart (dpa) - Deutschlands Handballerinnen müssen im weiteren Verlauf der Heim-WM auf Kreisläuferin Jolina Huhnstock verzichten. Die 24-Jährige vom Bundesligisten Buxtehuder SV hat sich am vergangenen Freitag im zweiten Vorrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Uruguay (38:12) eine Armverletzung zugezogen und wird am Montag nach Hause reisen.

"Ein Turnier und gerade diese Heim-WM verletzungsbedingt frühzeitig beenden zu müssen, ist extrem bitter. Vor allem für Jolina selbst. Wir wünschen ihr eine gute und schnellstmögliche Genesung", sagte Nationalmannschafts-Managerin Anja Althaus.

Bundestrainer Markus Gaugisch hat bereits auf den Ausfall reagiert und Marie Steffen vom VfL Oldenburg nachnominiert. Die 24-Jährige stößt am Montag zum DHB-Team. Insgesamt sind während des Turniers fünf Wechsel erlaubt.