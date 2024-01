Köln (dpa) - Kapitän Johannes Golla sieht bei Deutschlands Handballern trotz der verpassten EM-Medaille eine Entwicklung in die richtige Richtung. "In der Abwehrarbeit haben wir einen Riesenschritt nach vorn gemacht. Durch neue Spieler im Kader haben wir neue Optionen bekommen, die in der Zukunft sehr wertvoll sein können. Das war ein Schritt nach vorn", bilanzierte der 26-Jährige nach dem

