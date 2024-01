EILMELDUNG 18:21 Uhr

Skispringer Kobayashi gewinnt Vierschanzentournee

Ryoyu Kobayashi hat die 72. Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Der 27 Jahre alte Japaner blieb am Samstag in Bischofshofen in der Gesamtwertung vor dem Deutschen Andreas Wellinger und sicherte sich seinen dritten Tournee-Titel.