Zürich (dpa) - Die DHB-Auswahl trifft in der Gruppe 2 auf die Slowakei, die Ukraine und Israel. Das ergab die Auslosung in Zürich. Die EM-Endrunde findet vom 28. November bis 15. Dezember 2024 in Österreich, Ungarn und der Schweiz statt. Spielorte sind Basel, Debrecen, Innsbruck und Wien.

Die jeweils zwei besten Teams der acht Gruppen sowie die vier besten Gruppendritten lösen das