Flensburg (dpa) - Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat das Finalturnier in der European League erreicht. Nach dem 41:30 aus dem Viertelfinal-Hinspiel in der vergangenen Woche kamen die Norddeutschen trotz der 28:29 (11:15)-Heimniederlage gegen den schwedischen Club IK Sävehof weiter. Die Endrunde wird am 25. und 26. Mai in Hamburg gespielt.

Johannes Golla, Simon Pytlick und