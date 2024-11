Dortmund (dpa) - Im Rechtsstreit zwischen Trainer André Fuhr und dem Deutschen Handballbund glaubt Sportrechts-Experte Jan F. Orth an einen juristischen Sieg des DHB. "Nachdem ich mich vertieft wissenschaftlich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen auseinandergesetzt habe, gehe ich in der Tat von einem Erfolg in der Sache des DHB aus, der hier für viele andere Verbände eine Vorreiterrolle

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote