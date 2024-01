Hamburg (dpa) - Zum Abschluss der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft hat Dänemark seine erste Niederlage kassiert. Der dreimalige Weltmeister verlor in Hamburg gegen Slowenien mit 25:28 (14:17). Für das bisher überragende Team des Turniers hat dies aber keine Folgen: Schon zuvor hatten die Dänen sich als Sieger der Hauptrundengruppe II für das Halbfinale am Freitag (20.30 Uhr) in Köln

