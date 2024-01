Von Tillmann Bauer

Köln. Als Alfred Gislason (64) – ohne Edelmetall um den Hals – auf dem Pressekonferenz-Podium saß, blickte er schon wieder nach vorne. Der Handball-Bundestrainer meinte: "Ich glaube, dass wir deutlich näher an die Top-Nationen gerückt sind als noch vor einem Jahr."

Kann sein, geschlagen hat man trotzdem keine. Dänemark, Frankreich und auch Schweden waren besser als Deutschland. Gegen alle drei Star-Teams gab’s Pleiten. Jeweils mit drei Toren. So war auch am Sonntagnachmittag in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena nichts zu holen. Der tolle Turnier-Abschluss blieb aus. Blech statt Bronze!

Die deutschen Spieler waren nach der Niederlage gegen Schweden enttäuscht.

Die Handball-Nationalmannschaft konnte sich nicht für eine gute Zeit belohnen. Mit einer 31:34 (12:18)-Niederlage im kleinen Finale der Heim-EM gegen Schweden verspielten die DHB-Jungs nicht nur eine Medaille, sondern auch die so wichtige Qualifikation für die Olympischen Spiele – unsere Handball-Helden müssen weiter um das Paris-Ticket zittern. Im März steht das Quali-Turnier an.

Einen kleinen Trost gab’s zumindest für zwei Deutsche: Schon vor dem Spiel wurden Andreas Wolff (32) als bester Torwart und Juri Knorr (23) von den Rhein-Neckar Löwen als bester Spielmacher ins offizielle All-Star-Team gewählt.

Ansonsten blieb Ernüchterung. Es war zu spüren, dass die Beine schwer waren. Gegen Schweden war die erste Halbzeit schlecht. Vor allem die Chancenauswertung. Andreas Palicka (Foto: dpa) – von 2016 bis 2021 bei den Löwen – hielt 19 Bälle (44 Prozent). Deutschland lag deshalb zwischendurch mit sieben Treffern hinten (7:14/22. Minute), kämpfte sich nach der Pause dann noch mal auf ein Tor heran (29:30/53.), konnte die Begegnung aber nicht drehen. Wie schon im Knaller-Halbfinale gegen Dänemark spielten auch die Schweden den siebten Feldspieler clever aus.

Nix war’s deshalb mit Bronze! Der für diesem Montag geplante Empfang bei Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67) im Kölner Rathaus wurde (unabhängig vom Ergebnis) schon vor dem Anpfiff kurzfristig abgeblasen. Regeneration ist wichtiger. Schließlich bleibt wenig Zeit. Verrückt – für Knorr, Jannik Kohlbacher (28) und David Späth (21) steht schon am Sonntag (18 Uhr/Dyn) der Viertelfinal-Kracher im DHB-Pokal mit den Löwen beim SC Magdeburg an.

Keeper Späth meinte zur RNZ: "Der Kopf und die Beine sind müde. Der ganze Trubel ist anstrengend und ungewohnt. Ich bin schon sehr erschöpft, aber das ist keine Ausrede." Und weiter: "Aktuell bin ich aber einfach enttäuscht und leer."

Was bleibt also von dieser Mega-EM? Das Halbfinal-Ziel wurde erreicht – wenn auch wenig souverän. So gab’s im Turnier gute Auftritte wie gegen Ungarn (35:28), aber eben auch fünf sieglose Spiele gegen Österreich (22:22), Kroatien (24:30), Frankreich (30:33), Dänemark (26:29) und Schweden (31:34).

Unabhängig davon war’s aber eine besondere Atmosphäre. Ganz klar, der Heim-Vorteil ist als mitentscheidender Faktor für ein erfolgreiches Turnier zu nennen. Das Publikum hat die Mannschaft getragen. Das Weltrekord-Spiel im Fußballstadion war eine einmalige Erfahrung, die Auftritte im Handball-Tempel in Köln einfach positiv-speziell. Die Begeisterung ist beim Volk angekommen. Das kann man belegen – alle Deutschland-Spiele waren ausverkauft, zudem schauten immer zwischen sechs und zehn Millionen Menschen am TV-Bildschirm zu.

Ein sportliches Abschlussfazit zu ziehen, ist trotzdem nicht ganz leicht. In der Spitze und Breite ist man einfach (noch) keine Top-Nation. Das hat sich nicht geändert. Deutschland kann in einem Spiel jeden Gegner schlagen, braucht dafür aber einen Sahne-Tag. Ein sehr guter – wie gegen Dänemark – reicht nicht.

Es ist also wirklich nicht alles super im deutschen Handball, aber sicherlich auch nicht alles schlecht. Schließlich gibt’s mit Keeper Wolff (Vive Kielce), Kreisläufer Johannes Golla (26/SG Flensburg/Handewitt), Rückraum-Ass Julian Köster (23/VfL Gummersbach) und Regisseur Knorr einige Spieler mit Weltklasse-Format oder zumindest dem Potenzial dazu. Außerdem kommen mit den U 21-Weltmeistern Späth, Renars Uscins (21/TSV Hannover-Burgdorf) und Nils Lichlein (21/Füchse Berlin) gute Leute nach. Tendenziell wird die Mannschaft also eher besser, weil erfahrener.

Das weiß auch der Trainer. Kein Wunder, dass Island-Ikone Gislason über den Sommer Bundestrainer bleiben möchte. Und auch der Deutsche Handball-Bund (DHB) wohl alles andere als abgeneigt ist, seinen Vertrag zu verlängern. Dafür braucht man aber dringend das Olympia-Ticket. Gegen Kroatien, Österreich und Algerien muss man dafür in einer Vierer-Gruppe mindestens Zweiter werden.

Und schon in drei Jahren wartet dann das nächste ganz große Ding – 2027 wird die WM in Deutschland gefeiert! 20 Jahre nach dem Wintermärchen 2007. Spätestens da wär’s mal wieder an der Zeit, eine große Handball-Nation zu schlagen.

Deutschland: Kastening 2/1, Uscins 8, Köster 3, Steinert 2, Weber 2, Kohlbacher 2, Golla 4, Häfner 1, Mertens 4, Knorr 3.

Schweden: Carlsbogard 3, Karlsson 7, Pellas 1/1, Lagergren 3, Gottfridsson 3, Claar 8, Sandell 2, Darj 1, Bergendahl 3, Wanne 3/2.

Strafminuten: keine – Sandell 2, Bergendahl 2, Darj 2.

Stenogramm: 2:2 (5.), 6:4 (10.), 8:5 (15.). 11:7 (20.), 15:9 (25.), 18:12 (30.), 20:13 (35.), 22:18 (40.), 24:21 (45.), 29:25 (50.), 31:29 (55.), 34:31 (Ende).

Zuschauer: 19 750 (ausverkauft).