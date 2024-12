Innsbruck (dpa) - Sportvorstand Ingo Meckes hat nach dem Einzug der deutschen Handballerinnen in die EM-Hauptrunde zurückhaltende Ziele formuliert. "Wir wollen demütig bleiben und nur von Spiel zu Spiel denken. Ich denke nicht an vier Siege. Aber natürlich wollen wir alles herausholen, was möglich ist", sagte Meckes nach dem 30:19-Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen Island.

Zum Auftakt