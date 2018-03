Der 27 Jahre alte Torhüter machte am Wochenende von seinem Optionsrecht im Vertrag Gebrauch und informierte seinen Verein, zu Vertragsgesprächen nach Leicester reisen zu wollen. Dort soll auch bereits die sportärztliche Untersuchung stattfinden. Das teilte 96 am Sonntag mit. Zieler kann Hannover für die fest geschriebene Ablöse von 3,5 Millionen Euro verlassen.

«Uns ist immer bewusst gewesen, dass Ron mit seinen herausragenden Qualitäten weiterhin in der 1. Liga spielen wird. Sollten seine Vertragsverhandlungen positiv für ihn verlaufen, wünschen wir ihm auf seinem weiteren Weg alles erdenklich Gute», sagte 96-Sportchef Martin Bader. Hätte Zieler die Klausel in seinem Vertrag am Wochenende nicht gezogen, wäre sie verstrichen und die Ablöse dann frei verhandelbar gewesen. Bader hatte allerdings zuvor bereits angekündigt, keine höhere Ablöse für den bisherigen 96-Keeper verlangen zu wollen.

«Hannover 96 hat ihm sehr viel zu verdanken. Wir werden mit Sicherheit eine Lösung finden, wenn es ein konkretes Angebot gibt», hatte Bader gesagt. Bis Ende vergangener Woche war aber noch keine Offerte für den gebürtigen Kölner eingegangen.

Sollte sich Zieler mit dem englischen Meister einig werden, würde er in der kommende Saison zusammen mit dem früheren Nationalverteidiger Robert Huth in der Champions League spielen. Offenbar war ihm die fehlende internationale Präsenz zuletzt von Hannover 96 bei der EM-Nominierung zum Verhängnis geworden. Bundestrainer Joachim Löw hatte für die Europameisterschaft in Frankreich Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Bernd Leno (Bayer Leverkusen) als Ersatz für Stammkeeper Manuel Neuer (Bayern München) bevorzugt.

Zieler hat bereits Erfahrung in England gemacht, er wurde unter anderem bei Manchester United ausgebildet. Der Keeper war zuletzt eher mit den Bundesligisten 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden, sollten deren Stammkeeper im Sommer noch wechseln.