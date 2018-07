Gladbach gewinnt zum dritten Mal in Serie - 2:0 gegen Wolfsburg. Foto: Caroline Seidel

Hertha BSC überflügelte durch ein 3:0 gegen den Hamburger SV im Klassement die Wolfsburger. Mit den ersten beiden Bundesliga-Heimtoren setzte sich Aufsteiger FC Ingolstadt mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durch und ging ebenfalls am VfL vorbei. Am Tabellenende gelang Hannover 96 am achten Spieltag mit dem 1:0 gegen Werder Bremen der erste Sieg. Letzter ist nun der VfB Stuttgart trotz des 2:2 bei 1899 Hoffenheim.