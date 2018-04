«Ich wollte weitermachen, aber es war ein Freundschaftsspiel», kommentierte Bayern Münchens Mittelfeldspieler seine Auswechslung in der 77. Minute bei der 0:1-Niederlage gegen Mexiko beim Sender Fox Sports: «Ich bin wirklich ganz ruhig.» Vidal hatte nach einem Schlag gegen den Oberschenkel leichte Probleme im Adduktorenbereich.

Den einzigen Treffer der Partie hatte Vidals Bundesliga-Kollege Javier Hernandez von Bayer 04 Leverkusen vor 62 000 Zuschauern im Stadion von San Diego erzielt.

Auch Chiles Trainer Juan Antonio Pizzi sprach im Fall von Vidal nach der Partie von einer Vorsichtsmaßnahme. «Vidal hat keinerlei Probleme», betonte er, lediglich die Tritte und Schläge, die bei so einer intensiven Partie normal seien. «Er wird uns bei unserem ersten Ziel bei der Copa América zur Verfügung stehen», meinte Pizzi.

Als erstes müssen die Chilenen an diesem Montag (Ortszeit) in Santa Clara gegen Vizeweltmeister Argentinien antreten. Die weiteren Gegner in der Gruppe D sind Panama und Bolivien.