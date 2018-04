Wolfsburg (dpa) - Nach dem 13-stündigen Rückflug aus dem Trainingslager in Südafrika steht der VfL Wolfsburg vor einer schweren Reise. Das Team des Fußball-Bundesligaclubs nimmt am Dienstag Abschied von Junior Malanda. Der frühere VfL-Spieler wird in seinem Heimatland Belgien beerdigt.