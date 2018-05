Schon ein 0:0 oder ein knapper Sieg im Rückspiel vor heimischer Kulisse an der Anfield Road am kommenden Donnerstag ebnet den Engländern den Weg in das Halbfinale der Europa League. Die wichtigsten Aspekte der Partie.

RÜCKKEHRER

Die alte Liebe ist noch nicht erloschen. Fast jeden seiner ehemaligen Dortmunder Spieler schloss Jürgen Klopp nach dem Schlusspfiff in die Arme. Der warme Applaus der Zuschauer für ihn beim Betreten des Stadions und die herzliche Begrüßung von BVB-Geschäftsführer Hans Joachim Watzke vor der Partie ermutigten den Liverpooler Trainer zu dieser Geste. «Als Aki Watzke mit seiner Umarmung die Büchse der Pandora geöffnet hat, war klar, dass ich nach dem Spiel die Spieler auch umarme. Alles war cool», sagte Klopp mit Verweis auf die Tage vor dem Duell geäußerte Watzke-Warnung, sich nicht von Klopps Charme «einlullen» zu lassen.

VERKRAMPFUNG

Anders als in den bisherigen K.o.-Spielen gegen die nicht minder schweren Gegner FC Porto und Tottenham Hotspur gelang es dem BVB nicht, dem Tabellen-9. der Premier League sein Spiel aufzuzwingen. «Vielleicht war die Anspannung zu hoch. Es ging uns nicht so leicht von der Hand, wie es nötig ist. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit einem Lächeln auf den Lippen gespielt hätten», klagte der Dortmunder Trainer Thomas Tuchel. Zwar bleibt sein Team im Jahr 2016 weiter ungeschlagen, wirkte aber ungewohnt nervös und konnte sich am Ende beim starken Schlussmann Roman Weidenfeller bedanken, dass zumindest ein Unentschieden blieb.

AUSGANGSLAGE

Der Blick zurück verheißt wenig Gutes. Erst einmal in sieben Fällen gelang es dem BVB, nach einem Heimremis im Europapokal noch die nächste Runde zu erreichen. Dennoch gab sich Tuchel zuversichtlich: «Wir freuen uns sehr, dass es noch ein Rückspiel gibt. Ich sehe uns alles andere als chancenlos.» Ähnlich wertete es sein Gegenüber Klopp: «Wir haben nach dem 1:1 nicht das Gefühl, bereits durch zu sein. Jetzt ist richtig Pfeffer drin. Jetzt brennt Anfield. Jeder der eine Karte hat, kann sich auf dieses Spiel freuen.»