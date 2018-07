Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft genoss diesen Augenblick sichtlich. 58 Minuten lang durfte der ehemalige Bayern-Star das Mittelfeld der Red Devils organisieren. Am torlosen 0:0 gegen Newcastle United konnte der Routinier allerdings auch nichts ändern.

«Next game, next challenge», twitterte Schweinsteiger ein paar Stunden vor dem Anpfiff. Die Herausforderung in der Anfangsformation nahm der 31-Jährige direkt an. Vor allem in den ersten 20 Minuten liefen fast alle Angriffe über den Weltmeister. Schweinsteiger versuchte stets für Ordnung zu sorgen und auch die Offensive anzukurbeln. «Er ist ein Spieler, der auf dem Platz coacht», sagte Trainer Louis van Gaal vor dem Anpfiff.

Pech hatten die Hausherren, dass Schiedsrichter Craig Pawson einen Rooney-Treffer in der dritten Minute wegen angeblicher Abseitsstellung nicht gab. In der 27. Minute knickte Schweinsteiger ohne Einwirkung des Gegners allerdings leicht um und war in der Folgezeit nicht mehr so präsent wie zu Beginn der Partie. Dazu wurden auch die Gäste stärker. Aleksandar Mitrovic verpasste mit einem Lattenkopfball in der 23. Minute die Newcastle-Führung.

Nachdem Schweinsteiger in der 58. Minute unter Applaus der United-Fans für Michael Carrick Platz gemacht hatte, kam Manchester vor allem in der Schlussphase nochmal auf. Erst verpasste der eingewechselte Chicharito freistehend vor dem überragenden Newcastle-Keeper Tim Krul den ersten Treffer (80.). Danach wurde es turbulent. Ein Kopfball von Manchester-Verteidiger Chris Smalling landete in der Nachspielzeit am Pfosten. Im Gegenzug rutschte der eingewechselte Florian Thauvin knapp am Siegtreffer vorbei. «Die Art unseres Spiels mochte ich, nur das Ergebnis war schlecht», sagte Trainer van Gaal nach der Partie.