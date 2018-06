Lukas Podolski schoss Galatasaray in Richtung Pokalfinale. Foto: Sedat Suna

Nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in Serie gewann Galatasaray in Rize 3:1. «Ein wichtiger Sieg - mit blutiger Nase», schrieb Podolski bei Twitter unter ein Foto, das ihn mit der Verletzung zeigt, die er sich bei einem Flugkopfball in der Schlussphase zugezogen hatte. Podolski bereitete das 2:0 durch Yasin Öztekin (61.) vor, bevor er mit einem platzierten Schuss zum 3:1 (90.+5) den Schlusspunkt setzte.

Dass die Gelb-Roten kurz vor dem Finale stehen, hat große Bedeutung für den Verein. Da der Titel mit der Qualifikation für die Europa League gleichbedeutend wäre, könnte Galatasaray die von der UEFA wegen finanzieller Unzulänglichkeiten ausgesprochene Europapokalsperre schon im nächsten Jahr absitzen. In der Liga steht der Vorjahresmeister derzeit nur auf dem 8. Tabellenplatz.

Zudem hätten Podolski und Co. die Chance, mit einem Sieg gegen den Erzrivalen Fenerbahce die nach dem schlechten Saisonverlauf unzufriedenen Anhänger zu besänftigen.