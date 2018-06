Die Statue von Linienrichter Tofiq Bahramov thront in Baku auf einem Podest in einem sternförmigen Rosenbeet. Foto: Bernd Thissen

Seit zehn Minuten läuft die Verlängerung, als Nobby Stiles den Ball auf Alan Ball passt. Der flankt zu Geoff Hurst. Hurst schießt den Ball an die Unterkante der Latte. Der Ball prallt nach unten ab. England jubelt. Deutschland protestiert. Und Fernsehzuschauer in der Bundesrepublik hören den aufgeregten Kommentator Rudi Michel mit den inzwischen legendären Worten: «Hei! Nicht im Tor! Kein Tor!»

Sekunden später korrigiert Michel: «Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter?» Schiedsrichter Gottfried Dienst aus der Schweiz fragt den sowjetischen Linienrichter Tofiq Bahramov, der bei der Situation beste Sicht hatte. Und Bahramov entscheidet tatsächlich auf Tor. «It's a goal!» ruft Michels BBC-Kollege Kenneth Wolstenholme.

50 Jahre später ist sich Hurst immer noch sicher: «Der Ball war drin.» Obwohl er es selbst kaum erkennen konnte. In der britischen «Daily Mail» erinnert sich der Torschütze: «Ich hatte wahrscheinlich die schlechteste Sicht im ganzen Stadion. Ich war hingefallen und schaute über meine Schulter. Der Ball fiel direkt hinter Torwart Hans Tilkowski runter.»

In vollem Durchmesser hinter der Linie war der Ball allerdings nicht. Filmaufnahmen beweisen das. Oft wird in England ein Standbild gezeigt, auf dem es so aussieht, als sei der Ball hinter der Linie. Nur wer genau hinschaut, sieht den Schatten. Der Ball ist noch in der Luft und landet dann auf der Linie. «Mir ist seit 50 Jahren klar, dass er nicht drin war», sagt Tilkowski im Interview der «Sport Bild». «Dazu brauche ich auch keinen Videobeweis, das war eindeutig.»

«Dass es kein Tor war, wissen wir alle», stellt auch Uwe Seeler klar. Der deutsche Kapitän von 1966 stand im Strafraum ganz in der Nähe. «Dienst war ein erstklassiger Schiedsrichter. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat.» Doch Seeler gibt auch zu: «Wenn er das für uns gepfiffen hätte, hätten wir es wahrscheinlich auch angenommen. Insofern können wir den Engländern nicht böse sein.»

Umstritten ist aber nicht nur das «third goal», das dritte Tor, wie die Engländer das Wembley-Tor nennen. Auch das 4:2 unmittelbar vor dem Abpfiff hätte nicht zählen dürfen. Denn als Hurst sein drittes Tor der Partie erzielt, haben schon mehrere Zuschauer den Platz gestürmt. «Sie denken, es ist schon vorbei», ruft BBC-Mann Wolstenholme kurz vor dem Treffer. «Das ist es jetzt!» Der Satz ist längst eine Redewendung in England.

Der Triumph von Wembley hallt bis heute nach, auch weil die englische Nationalmannschaft seitdem nie wieder ein großes Turnier gewonnen hat. Greg Dyke, ehemaliger Vorsitzender des nationalen Fußballverbands (FA), hat 1966 einige WM-Spiele live erlebt. «Wenn uns damals jemand gesagt hätte, dass wir 50 Jahre keinen Titel holen, wären wir wohl ziemlich erstaunt gewesen», sagte Dyke im Juni, kurz vor dem peinlichen EM-Aus der Engländer gegen Außenseiter Island.

Kein Wunder, dass Anhänger der «Three Lions» gern von 1966 träumen. «Als Stärkung für englische Fußball-Fans in einem weiteren enttäuschenden Sommer» veranstaltet die BBC eine Themenwoche mit großer Feier in der Wembley Arena direkt neben dem Stadion. Richard Maddock, Chefredakteur bei BBC Radio 5 Live, verspricht: «Nach fünf schmerzvollen Jahrzehnten erinnern wir uns, wie wir die Könige der Fußball-Welt waren.» Sie werden sich einig sein: Der Ball war drin.

Und in Deutschland? Für den Vize-Weltmeister von 1966 gibt es keine große Feier, aber eine Sonderausstellung im Fußballmuseum in Dortmund: «50 Jahre Wembley - der Mythos in Momentaufnahmen». Zur Eröffnung am Sonntag werden neben Seeler und Tilkowski auch Siggi Held und Wolfgang Overath erwartet. Auch dort keine Diskussion. Die Angelegenheit ist schließlich klar: «Nicht im Tor! Kein Tor!»