Am ersten Training eines Vereins der ersten beiden deutschen Profiligen vor der neuen Saison nahmen Clemens Fandrich, Maik Ebersbach, Pascal Köpcke und der erst kurz zuvor verpflichtete Fabian Kalig teil. Dagegen konnte der fünfte Neue, Sören Bertram, auf Grund einer Verletzung nur zuschauen.

Die Auer Mannschaft trainiert zunächst bis Sonntag zusammen und absolviert in dieser Zeit zwei Testspiele gegen unterklassige Gegner. Als erstes treten die Erzgebirger am Mittwoch beim HFC Colditz an. Nach einem fünftägigen Kurzurlaub wird die Saisonvorbereitung dann am 25. Juni fortgesetzt. Offen ist, ob die Auer wie geplant ein Camp im thüringischen Bad Blankenburg beziehen.

Unmittelbar vor dem Trainingsauftakt hatten der Club Fabian Kalig verpflichtet. Der 23-jährige Abwehrspieler wechselt von der U23 vom FSV Mainz 05 nach Aue und unterschrieb beim Neuling einen Zweijahresvertrag.