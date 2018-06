Der Tabellenführer hat nun nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Verfolger Borussia Dortmund. Der BVB gewann am 24. Spieltag glanzlos mit 2:0 bei Aufsteiger Darmstadt 98.

FC Bayern München - FSV Mainz 05 1:2 (0:1)

Der FC Bayern musste nach zwölf Heimspielsiegen in Serie die erste Niederlage in der Allianz-Arena hinnehmen. Nach zuletzt sieben Erfolgen gegen Mainz 05 hieß es 1:2. Die Bayern gingen mit fünf Veränderung in der Startelf ins Spiel, das Uli Hoeneß erstmals seit seiner Haftentlassung auf der Tribüne verfolgte. Die drückende Überlegenheit der Bayern nützte nichts: Jairo traf nach einem Konter zur Mainzer Führung (26.). Erst in der zweiten Hälfte glich Arjen Robben zum 1:1 aus (64.). Doch der Siegtreffer für die Münchner fiel nicht. Im Gegenteil: Jhon Cordoba gelang das 2:1 für Mainz (86.).

SV Darmstadt 98 - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Am Darmstädter Böllenfalltor lief das Spiel wie erwartet: Die Hessen setzten gegen spielerisch bessere Dortmunder auf Konter. Die BVB-Führung fiel kurz nach einer guten Chance des Darmstädters Sandro Wagner. Adrian Ramos traf zum 1:0 (38.). Das 2:0 erzielte Erik Durm nach einem feinen Zuspiel von Gonzalo Castro (53.). Die Dortmunder freuen sich nun auf das Top-Duell am kommenden Samstag gegen den FC Bayern.

Bayer Leverkusen - SV Werder Bremen 1:4 (0:1)

Die Bremer stellten einen Negativ-Rekord auf, den aber niemand störte. Kein anderes Team der Liga kassierte in den 24 bisherigen Saisonspielen mindestens einen Gegentreffer. Werder, das nach fünf sieglosen Partien wieder einen Dreier landete, ging durch Fin Bartels früh 1:0 in Führung (5.). Die Leverkusener agierten in der Offensive gehemmt. Claudio Pizarro legte in der zweiten Hälfte drei Treffer nach (55./65./Foulelfmeter/83.). Bremens Papy Djilobodji hatte zwischenzeitlich per Eigentor verkürzt.

FC Schalke 04 - Hamburger SV 3:2 (1:1)

Der HSV erwischte einen Blitzstart. Nicolai Müller erzielte das 1:0 nach einem Missverständnis in der Schalker Abwehr (4.). Die Gastgeber hätten den Fehler schnell korrigieren können, scheiterten aber mit guten Gelegenheiten am starken HSV-Keeper René Adler. Zudem versagte Schiedsrichter Günter Perl den Schalkern einen Strafstoß (22.). Max Meyer sorgte dann für den hochverdienten 1:1-Ausgleich (38.). In der 45. Minute sah Hamburgs Johan Djourou Gelb-Rot. Klaas-Jan Huntelaar sorgte für das 2:1 (67.). Das 3:1 von Allesandro Schöpf ließ den Revier-Club (77.) endgültig erleichtert aufatmen. Gojko Kacars Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam für die Hamburger zu spät.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 4:0 (1:0)

Die Gladbacher waren zu Beginn die klar bessere Mannschaft und gingen durch Thorgan Hazard verdient 1:0 in Führung (16.). Von der viel gelobten VfB-Offensive, die Top-Torschütze Daniel Didavi nach seiner Sperre wieder unterstützte, war wenig bis nichts zu sehen. Raffael bestrafte ein Missverständnis der VfB-Abwehr mit seinem elften Saisontreffer zum 2:0 (60.). Der gerade eingewechselte Patrick Hermann entschied das Match mit dem 3:0 (68.). Zu allem Überfluss unterlief Kevin Großkreutz in der 90. Minute ein Eigentor zum 4:0 für die Borussia.

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0)

Die Frankfurter mussten ohne ihren verletzten Top-Torjäger Alexander Meier antreten. Entsprechend war von den Hessen in der Offensive wenig zu sehen. Der zurückhaltende Auftritt des Liga-Dritten aus Berlin, der zuletzt dreimal Remis zu Hause gespielt hatte, überraschte indes. Mitchell Weiser brachte die Gastgeber mit dem 1:0 (63.) auf die Siegerstraße. Salomon Kalou legte mit seinem zwölften Saisontreffer zum 2:0 nach (78.).

1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2:1 (1:1)

Der spielerische Aufschwung der Hoffenheimer machte sich auch gegen Augsburg bemerkbar. Der überzeugende Kevin Volland brachte mit seinem sechsten Saisontreffer die Gastgeber verdient mit 1:0 (25.) in Front. Umstritten der Ausgleich per Handelfmeter: Paul Verhaegh verwandelte zum sechsten Mal einen Strafstoß in dieser Spielzeit (40.). Mark Uth markierte den verdienten 2:1-Siegtreffer für die Kraichgauer, die nur noch zwei Zähler hinter dem 16. aus Frankfurt liegen.