«Als Trainer wünscht man sich, dass wir in der Lage sind, dann auch diesen Erfolg zu bestätigen», sagte Löw am Montag in einem vom Deutschen Fußball-Bund verbreiteten Video-Interview bei «dfb-tv.de».

«Dass wir eine Epoche prägen und vielleicht nicht nur einen Titel gewinnen. Dieses Gefühl möchte man gerne wieder einmal spüren», sagte Löw rückblickend auf den Finalsieg bei der Weltmeisterschaft in Brasilien in diesem Jahr. «Dass wir vielleicht in der Lage sind, 2016 ernsthaft um den Titel mitzuspielen, und dass wir das Ding in Paris gewinnen können und dass wir uns dann noch mal Richtung WM 2018 konzentrieren», fügte er hinzu

In Paris findet 2016 das EM-Finale statt. 2014 sei für alle ein «intensives Jahr» gewesen, erklärte Löw kurz vor den Festtagen. Daher sei es «auch gut, wenn man jetzt ein bisschen Abstand von diesen Dingen gewinnt».