Mehrere Zeitungen und der Fernsehsender SWR mit einem Kamerateam berichteten über Kuranyis Auftritt bei den Kickers. «Für mich ist das Mannschaftstraining ganz wichtig, um fit zu bleiben», sagte Kuranyi der «Bild». Der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» versicherte der einstige Torjäger: «Das Training auf dem Platz tut mir gut, und im Gegenzug kann ich den jungen Spielern mit meiner Erfahrung ein paar Tipps geben.»

Seit dem Vertragsende bei 1899 Hoffenheim nach der zurückliegenden Saison ist Kuranyi ohne Club. Davor spielte er in der Bundesliga jahrelang für den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04. Ob er an ein erneutes Engagement im Ausland wie schon einmal in Moskau denke, ließ er offen: Da müsse «alles passen». Für die Nationalmannschaft erzielte der in Brasilien geborene Stürmer in 52 Länderspielen 19 Tore.

Klar ist, dass ein Abstieg in die vierte Liga nicht infrage kommt, auch wenn Kuranyi ganz in der Nähe der «Blauen» wohnt. «Eine Verpflichtung ist kein Thema», stellte auch Kickers-Coach Alfred Kaminski klar.