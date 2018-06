«Juve ist ein fantastischer Verein, ein Club mit großer Tradition, glänzender Gegenwart und vielversprechender Zukunft», erklärte Khedira einen Tag nach seinem perfekt vermeldeten Wechsel zum Champions-League-Finalisten. «Ich bin sicher, dass Juve künftig weiter mitreden wird, wenn es um die Vergabe großer europäischer Titel geht. Dazu will ich meinen Teil leisten», betonte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler auf der DFB-Homepage.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in einem neuen Verein, einer neuen Liga und einem neuen Land», bemerkte Khedira zur Entscheidung für Juve und gegen Schalke 04. Mit dem Wechsel nach Italien will Khedira auch seine Stellung bei Bundestrainer Joachim Löw festigen. «Es ist ja bekannt, dass ich keine einfache Saison hinter mir habe, dem musste ich Rechnung tragen», sagte der Ex-Stuttgarter, der im Testspiel gegen die USA und bei der EM-Qualifikationspartie gegen Gibraltar zum Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gehört. «Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Monaten ist es für mich einfach schön, endlich mal wieder meinem Beruf nachgehen zu dürfen und Fußball spielen zu können.»

In seiner ehemaligen Heimatstadt gibt es mit Khedira und zahlreichen Nationalspielern am Sonntag ein Benefizspiel, das der Neu-Italiener für seine Stiftung ausrichtet. Der DFB-Sonderflieger wird deshalb am Samstag nach dem Gibraltar-Spiel im portugiesischen Faro extra in Stuttgart zwischenlanden.