Beim Training der Berliner setzte der Defensivchef jedoch wie schon am Vortag aus. «Er wird am Donnerstag trainieren», kündigte Trainer Pal Dardai an. Dann möchte sich der Ungar einen Eindruck über den Zustand des Spielers machen. Am Samstag empfängt der Überraschungs-Dritte der Liga den FC Augsburg.

Dardai wird Langkamp indes nicht aufstellen, wenn er nicht hundertprozentig belastbar ist. «Ich habe keine Lust, jemanden schon nach 15 Minuten auszuwechseln», erklärte der Chefcoach. Sollte Langkamp nicht spielen können, wäre Niklas Stark laut Dardai eine Option für die Innenverteidigung: «Ich weiß allerdings nicht, ob er körperlich bereit dafür ist.»

Einen Einsatz über die gesamten 90 Minuten traut Dardai Tolga Cigerci und Alexander Baumjohann zu. Würde einer von beiden neu in die Startelf rücken, könnte Kapitän Fabian Lustenberger vom defensiven Mittelfeld ins Abwehrzentrum wechseln.

Die Chancen, dass am Samstag Stammtorwart Rune Jarstein im Tor steht, sind gestiegen. Der Norweger trainierte am Mittwoch voll mit. Zuletzt musste er wegen einer Erkältung kürzertreten. Dardai möchte am Donnerstag mit Jarstein und dessen Rivalen Thomas Kraft ein «Torwartgespräch» führen. Wahrscheinlich wird er dann seinen Keepern mitteilen, wer von beiden aufläuft.