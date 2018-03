Juve hat damit vier Spieltage vor Schluss weiter neun Zähler Vorsprung auf den Zweiten SSC Neapel. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger siegte mit Vizemeister AS Rom durch einen Dopelpack von Joker Francesco Totti noch 3:2 (0:1) gegen FC Turin.

Juventus kann bereits am kommenden Spieltag zum fünften Mal hintereinander Meister werden. Gewinnen die Turiner am Sonntag beim AC Florenz und siegt Verfolger Neapel einen Tag später nicht in Rom, ist dem Team von Massimiliano Allegri der Scudetto nicht mehr zu nehmen. Der Sieg gegen Lazio war für Juve bereits das 24. Liga-Spiel in Serie ohne Niederlage, 23 dieser Partien gewann die alte Dame.

Ex-Bayern-Stürmer Mario Mandzukic brachte die Gastgeber nach einer Ecke in Führung (39. Minute), Paulo Dybala erhöhte (52./Foulelfmeter und 64.). Lazios Patric sah zudem die Gelb-Rote Karte (49.). Die Römer mussten nach zuvor zwei Siegen die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Simone Inzaghi hinnehmen. Klose stand wegen einer leichten Verletzung an der Hand kurzfristig gar nicht erst im Kader. Khedira wurde bei Juve in der 70. Minute ausgewechselt, zeigte eine starke Partie und bereitete das dritte Tor durch Dybala vor.

Der AS Rom geriet mit Rüdiger in der Startelf gegen Turin zweimal in Rückstand. Doch Kostas Manolas (65.) und der eingewechselte Francesco Totti mit einem Doppelpack (86. und 89./Handelfmeter) drehten die Partie. Der unter Coach Luciano Spalletti fast schon ausgemusterte Totti hatte Rom bereits am vergangenen Wochenende mit einem Joker-Tor das Remis gerettet. Die Giallorossi bauten mit dem 13. ungeschlagenen Ligaspiel in Serie den Vorsprung auf den Vierten Inter Mailand, der 0:1 bei CFC Genua unterlag, auf sieben Punkte aus.

Der SSC Neapel festigte bereits am Vortag seinen zweiten Platz und fertigte den FC Bologna mit 6:0 (2:0) ab. Die Süditaliener haben zwar weiter neun Zähler Rückstand auf Juve, vor dem direkten Duell am Montag aber auch immerhin weiter fünf Zähler Vorsprung auf AS Rom.