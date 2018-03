Der eingewechselte Lorenzo Insigne brachte Italien vor 23 300 Zuschauern in Führung (68. Minute), fast im Gegenzug glich der EM-Titelverteidiger und der viermalige Fußball-Weltmeister Spanien durch den 35 Jahre alten Rückkehrer Aritz Aduriz per Kopf aus (70.).

Die beiden Teams sowie das Schiedsrichtergespann um den Deutschen Deniz Aytekin gedachten vor der Partie mit einer Schweigeminute der Opfer des Busunglücks in Spanien und der Terroranschläge von Brüssel. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die fast ausverkaufe Dacia Arena waren ebenso wie die Einlasskontrollen extrem verschärft worden - wie auch in vielen anderen Stadien.

Der deutsche EM-Gruppengegner Ukraine gewann sein Testspiel gegen Zypern knapp mit 1:0 (1:0). Die Osteuropäer, die sich erstmals sportlich für eine EM qualifiziert hatten, siegten durch das Tor von Taras Stepanenko kurz vor der Pause (40.). Deutschlands Gruppengegner Nordirland kam in Wales zu einem 1:1 (0:0). Craig Cathcart vom englischen Premier-League-Club FC Watford hatte in der 60. Minute den Weltranglisten-28. aus Nordirland zunächst in Führung gebracht. Simon Church (89.) von den Wycombe Wanderers glich für den 19. der Weltrangliste kurz vor Schluss per Foulelfmeter aus.

Polen hatte bereits am Mittwochabend mit 1:0 (1:0) gegen Serbien gewonnen. Das Siegtor schoss jedoch nicht Top-Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Der frühere Dortmunder Jakub Blaszczykowski traf zum Erfolg des zweiten deutschen Gruppen-Gegners bei der EM.

Das Überraschungs-Team aus Island startete mit einer Testspielniederlage ins EM-Jahr. Das Team des schwedischen Trainers Lars Lagerbäck unterlag in Dänemark mit 1:2 (0:0). Die Treffer für die Dänen in Herining erzielte Nicolei Jörgensen mit einem Doppelschlag kurz nach der Halbzeit (51./54.). In der Schlussminute verkürzte Arnör Ingvi Traustason zum 1:2.

Tschechien mit dem Hertha-Profi Vladimir Darida unterlag Schottland in Prag mit 0:1 (0:1). Die britischen Gäste gingen schon früh durch Ikechi Anya 1:0 in Führung (10.). Die Türkei begann die Testspielphase mit einem späten 2:1 (1:0)-Sieg gegen Schweden. Cenk Tosun sicherte mit zwei Treffern (32./81.) den Erfolg gegen die Skandinavier. Andreas Granqvist hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 gesorgt (74.).