«So etwas Großes zu schaffen, hätte ich mir früher nicht träumen lassen. Diese Auszeichnung ist wirklich etwas ganz Besonderes», sagte Hitzfeld. Neben zahlreichen weiteren Titeln hat der 67-Jährige mit Borussia Dortmund (1997) und dem FC Bayern München (2001) die Champions League gewonnen. Hitzfeld folgt auf Jupp Heynckes, der den Preis im vergangenen Jahr erhalten hatte.

Mit dem Trainerpreis des deutschen Fußballs wurde der Coach des Karlsruher SC, Markus Kauczinksi, geehrt. Kauczinski habe als Trainer bei dem Zweitligisten «viele Talente geformt, gefördert und auf dem Weg in den Profifußball begleitet», sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann über den 46-Jährigen. Mit den Badenern, die er am Saisonende nach über 13 Jahren verlassen wird, hatte er in der vergangenen Saison den Bundesliga-Aufstieg knapp verpasst.