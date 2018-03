Anstelle des geschonten Manuel Neuer schenkt Trainer Pep Guardiola im Tor des bereits feststehenden Gruppenersten aus München dem früheren Stuttgarter Sven Ulreich das Vertrauen. Neuer reiste erst gar nicht mit zum 100. Königsklassen-Auswärtsspiel der Münchner bei Dinamo Zagreb.

«Ich erwarte das Beste von meinen Spielern», erklärte Guardiola. Anders habe er seine Mannschaft sowieso «nie kennengelernt», führte er aus. «Sie spielen und wollen immer eine gute Leistung zeigen.» Zum vierten Mal könnten die Bayern eine Gruppe mit 15 Punkten überstehen.

AUSGANGSLAGE: Der FC Bayern steht als Gruppensieger und Achtelfinalist fest, Dinamo Zagreb hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. «Natürlich hat das Spiel nur einen statistischen Wert», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Die Bayern wollen nach dem 1:3 in Gladbach die zweite Niederlage nacheinander aber vermeiden, dazu locken reichlich UEFA-Prämien. Für einen Erfolg in Zagreb gäbe es weitere 1,5 Millionen Euro, schon jetzt haben die Münchner aus diesem Topf 23,5 Millionen eingenommen.

DEBÜTANT: 27-mal stand der frühere Stuttgarter Sven Ulreich in der Europa League schon im Tor, in der Königsklasse darf er am Mittwoch zum ersten Mal ran. «Es ist natürlich keine einfache Situation. Ich habe jetzt auch schon ein paar Monate nicht mehr richtig gespielt, aber ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Ich hoffe, dass wir trotzdem gewinnen und dass ich ein gutes Spiel mache», sagte der 27-Jährige, der bislang nur einmal im DFB-Pokal für die Münchner spielte. «Er ist bereit», versicherte Rafinha.

ROTATION: Franck Ribéry wird nach seinem Comeback weitere Spielpraxis bekommen, auch Thiago ist nach einer überstandener Kapselverletzung am rechten Knie ebenfalls mit nach Zagreb gereist. Joshua Kimmich und Sebastian Rode dürfen auf einen Einsatz hoffen. «Ich freue mich über jede Minute, über jedes Spiel», sagte der 20-jährige Kimmich. Komplettiert wird das Aufgebot der Bayern durch die Nachwuchskräfte Julian Green, Fabian Benko, Niklas Dorsch und Torhüter David Hundertmark.

AUSLOSUNG: Am kommenden Montag wird das Achtelfinale ausgelost. Die gesetzten Gruppensieger, wie der FC Bayern, treten im Achtelfinale zuerst auswärts an. «Im Achtelfinale gibt es gute Mannschaften», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. «Es wird nicht einfach, aber als Gruppenerster hat man den Vorteil, dass man zuerst auswärts antreten kann.» Gespielt wird am 16./17. und 23./24. Februar. Die Rückspiele finden am 8./9. und 15./16. März statt.

SERIEN: Für Zagreb gab es gegen deutsche Teams bisher keinen Sieg. Von elf Duellen verloren die Kroaten neun. Die vergangenen fünf Duelle gingen allesamt verloren - darunter auch das Hinspiel, das die Münchner Ende September mit 5:0 klar für sich entscheiden konnten. Die Bayern taten sich zuletzt auswärts ein wenig schwer. Von den letzten sechs Gastspielen auf internationaler Ebene gewannen sie nur ihre Partie bei Olympiakos Piräus.