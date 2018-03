«Ich bin enttäuscht und es ist sehr schade, dass ich meiner Mannschaft erstmal nicht dabei helfen kann, unser Saisonziel noch zu erreichen», sagte Draxler in einer Pressemitteilung. Der 22-Jährige versprach: «Ich werde jetzt alles daran setzen, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen.»

Draxler zog sich im Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid (0:3) am Dienstag einen Muskelbündelriss zu. Er wird nach Club-Angaben «mehrere Woche ausfallen».

Nach einem Besuch bei Nationalmannschaftsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München überbrachte der Weltmeister die schlechte Kunde per Telefon. «Ich hatte gehofft, dass es nicht so schwer ist. Es ist bitter für Julian und für die Mannschaft und mich als Trainer. Aber ich kann das nicht ändern. Wir sind im Mittelfeld gut aufgestellt und werden eine gute Lösung finden», sagte VfL-Trainer Dieter Hecking.

Leicht optimistisch zeigte sich der Wolfsburger Coach im Hinblick auf Draxlers EM-Teilnahme. «Ich glaube nicht, dass er ausfallen wird. Aber wir müssen jetzt auch erstmal abwarten, wie lange er genau fehlen wird», teilte Hecking mit.

Bundestrainer Joachim Löw wird seinen vorläufigen Kader für die EM-Endrunde (10. Juni bis 10. Juli) am 17. Mai bekanntgeben. Laut Trainer Hecking gibt es noch eine kleine Rest-Hoffnung auf ein Comeback zum Saisonfinale am 14. Mai.

Draxler war vor allem in der laufenden Rückrunde ein Aktivposten im Wolfsburger Mittelfeld. In 26 Bundesliga-Partien kam er auf sechs Tore und fünf Vorlagen. In der Champions League glänzte der frühere Schalker mit einem Doppelpack beim Achtelfinal-Sieg in Gent (3:2) und war auch beim Freundschafts-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien (4:1) ein Aktivposten.