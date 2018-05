Mit einem Tor (55. Minute) und einer Vorlage hatte Nationalspieler Marco Reus drei Tage nach seiner umjubelten Vertragsverlängerung großen Anteil am Sieg. Außerdem trafen Neven Subotic (49.), Pierre-Emerick Aubameyang (71.) und Nuri Sahin (78.) für den BVB. Für Mainz erzielten Elkin Soto (1.) und Yunus Malli (57.) die Tore.

In der Tabelle verließen die Dortmunder erstmals seit dem 14. Spieltag einen der letzten drei Ränge. Vorübergehend schoben sie sich durch den zweiten Sieg nacheinander auf den 14. Platz, punkgleich mit den Mainzern auf Rang 13.

Was so schlecht begann, endete doch noch mit großem Jubel. Denn die erste üble Nachricht ereilte die BVB-Fans schon kurz vor dem Spiel: Kapitän Mats Hummels stand wegen eines Virus-Infekts nicht einmal im Kader. Die zweite schlechte Nachricht folgte Sekunden nach dem Anpfiff, als Marcel Schmelzer vergeblich versuchte, den Soto-Schuss noch vor der Torlinie zu klären. Der Mainzer hatte von der linken Strafraumkante volley Maß genommen, nachdem eine Faustabwehr von BVB-Keeper Roman Weidenfeller genau vor Sotos Füßen gelandet war.

0:1 in der ersten Minute, der Alptraumstart für die Borussen war besiegelt - in der bisher schon so bitter verlaufenen Saison konnte der abgestürzte Vizemeister bis dahin noch kein einziges Mal in der Liga einen Rückstand in einen Sieg umwandeln. Mit ernster Miene verfolgte Trainer Jürgen Klopp das Geschehen.

Dabei sah er auch, wie seine Mannschaft zunächst noch dagegenhielt. Reus, am Dienstag für seine Vertragsverlängerung gefeiert, traf in der dritten Minuten aber nur den Innenpfosten, den Nachschuss von Shinji Kagawa parierte der Mainzer Keeper Stefanos Kapino. Der Ersatzmann für den gesperrten Loris Karius parierte in der achten Minuten auch einen Schuss von Aubameyang und Sekunden später einen Kopfball von Sahin.

Die Druckphase der Borussen ließ aber schnell nach. Verunsicherung machte sich breit. Von Selbstvertrauen nach dem 3:0 am vergangenen Spieltag im Kellerduell beim SC Freiburg war nichts mehr zu spüren. Sinnbildlich war ein Reus-Schuss in der 32. Minute aus etwa zwölf Metern, der haushoch über das Tor der Gäste ging. Kurz vor der Pause verzog Kagawa (43.) indes nur knapp. Dennoch: Als die BVB-Profis zur Pause in die Kabine schlichen, wurden sie von Pfiffen begleitet.

Wenige Minuten später schallten wieder die Schlachtgesänge durchs BVB-Stadion, als Subotic mit einem Kopfball den Ausgleich erzielte. An der Seitenlinie streckte Klopp in Jubelpose beide Arme weit auseinander. Der Startschuss für die Aufholjagd war gefallen, die BVB-Truppe nicht wiederzuerkennen. Auf Vorlage von Kevin Kampl erzielte Reus die Führung, FSV-Torwart Kapino ließ er dabei wie eine Slalomstange stehen. Aber zu früh gefreut: Malli überwand auf der Gegenseite Weidenfeller, die gesamte BVB-Verteidigung wirkte dabei nicht glücklich. Dann aber legte der in der zweiten Halbzeit starke Reus den Ball auf Aubemayang auf, der sich diese Chance nicht nehmen ließ. Reus durfte unter dem Jubel der Zuschauer nach dem Treffer von Sahin vorzeitig vom Platz, die BVB skandierten: «Der BVB ist wieder da.»