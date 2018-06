Die Schlussfolgerungen des Nachrichtenmagazins seien durch keinerlei Fakten belegt, hieß es in einer Mitteilung des Verbands am Freitag. «Mit aller Konsequenz hält der DFB deshalb nochmal ausdrücklich fest, dass dementsprechend weder der DFB-Präsident noch die anderen Mitglieder des Organisationskomitees in derartige Vorgänge involviert sein oder davon Kenntnis haben konnten», so der DFB. Der Verband behielt sich rechtliche Schritte gegen den «Spiegel» vor.

Das Magazin hatte berichtet, der frühere Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus habe dem damaligen Bewerbungskomitee 13 Millionen Mark als Privatmann geliehen. Das Geld sei dem Bericht zufolge mutmaßlich eingesetzt worden, um die entscheidenden Stimmen von Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees für sich zu gewinnen.