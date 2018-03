Scheitern die Blues im Achtelfinale gegen die in der Champions League ebenfalls hoch ambitionierten Franzosen, ist das große Jahresziel an der Stamford Bridge sehr früh verfehlt. «Wir denken im Moment nur an das Spiel gegen PSG. Wir kennen die Qualität des Gegners und wissen um die Größe der Aufgabe, die vor uns liegt», sagte Innenverteidiger Gary Cahill. Nach dem schmeichelhaften 1:1 im Hinspiel in Paris müssen sich die Blues auf jeden Fall gehörig steigern. Das Ende des Champions-League-Weges soll erst das Finale am 6. Juni im Berliner Olympiastadion markieren.

José Mourinho will diesen Wettbewerb unbedingt zum dritten Mal als Trainer gewinnen, nachdem er bereits mit dem FC Porto und Inter Mailand erfolgreich war. Diese Trophäe ist ihm mehr wert als der fast schon gesicherte Meistertitel auf der Insel oder der kürzlich gewonnene Liga-Pokal. Dennoch dürfte der Triumph im kleineren von zwei englischen Pokalwettbewerben Auswirkungen auf die Leistung in Europa haben.

«Dieser Erfolg war wichtig für diese Mannschaft. Es war das erste Finale für das neue Team. Jetzt wollen wir aus dieser Erfahrung schöpfen und weitere Endspiele bestreiten», sagte Cahill der Zeitung «The Sun». Der englische Nationalspieler ist überzeugt, dass Chelsea in dieser Saison wie 2012 in München auch den «Henkelpott» nach West-London holen kann.

Aber: Einzig der überragende Thibaut Courtois im Tor der Blues verhinderte in Paris, dass Chelsea im Rückspiel keinen Rückstand aufholen muss. Diese Erfahrung gibt den Franzosen, die in der vergangenen Saison im Viertelfinale an Chelsea gescheitert waren, Zuversicht. «Wir sind diesmal besser gerüstet. In Paris waren wir ohne Zweifel die bessere Mannschaft», meint PSG-Star Thiago Silva.

Am Wochenende zuvor präsentierte sich Paris um Ausnahmekicker Zlatan Ibrahimovic in glänzender Verfassung und bestand beim 4:1 gegen Lens die Generalprobe. Am Mittwoch wird der wichtige Mittelfeldspieler Thiago Motta wieder zur Verfügung stehen. Auch das gibt PSG Auftrieb.

Eine spezielle Motivation kam zudem von den reichen Besitzern aus Katar. Wie «The Sun» berichtete, soll jeder PSG-Profi für den Viertelfinaleinzug einen Bonus von umgerechnet 250 000 Euro erhalten. Laut der englischen Boulevardzeitung wollen sich die Scheichs den Champions-League-Titel zudem eine Million Euro pro Spieler kosten lassen. Geht es nach Mourinho, können sie das Geld schon am Mittwochabend anderweitig verwenden.