Der 22 Jahre alte Verteidiger aus Berlin musste am Sonntag die Trainingseinheit auf dem Gelände der Harvard-Universität in Boston bereits nach einer Aufwärmrunde abbrechen. Der Grund waren Muskelprobleme im rechten Oberschenkel.

Die Partie im Gillette Stadium von Super-Bowl-Champion New England Patriots in Foxborough ist der letzte Test für das Team von Auswahltrainer Jürgen Klinsmann vor dem entscheidenden Match am 10. Oktober gegen Erzrivale Mexiko im kalifornischen Pasadena. Bei dem Duell in knapp fünf Wochen geht es um das Ticket des CONCACAF-Verbandes für den Confederations Cup 2017 in Russland.