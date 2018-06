«Die Spieler finden langsam die Rhythmen. Man freut sich, wenn man zur Sache kommen kann», sagte Teammanager Oliver Bierhoff mit Blick auf den Ernstfall am Sonntagabend, auf den der Weltmeister seit zwei Wochen hinarbeitet. «Innerhalb der Mannschaft herrscht ein guter Geist», berichtete Bierhoff. Der Abflug nach Lille am Samstag sei «der nächste Startschuss».

Bierhoff hat Deutschland vor 20 Jahren in England zum dritten und bislang letzten EM-Titel geschossen. Sein Golden Goal zum 2:1 in der Verlängerung des Endspiels gegen Tschechien in London wird seitdem vor jeder EM-Endrunde wieder groß in Erinnerung gerückt. «Wir sollten eine neue Geschichte schreiben und auch den vierten Europameisterschaftsstern nach Deutschland holen», sagte der ehemalige Nationalstürmer darum in Évian in Anspielung auf den vierten WM-Triumph vor zwei Jahren in Brasilien.

Die gefeierten Weltmeister von 2014 sollen auch bei der EM als Führungskräfte vorangehen. Bundestrainer Joachim Löw könnte bis zu zehn Helden von Rio beim Anpfiff in Lille auf den Platz schicken: Manuel Neuer im Tor, Benedikt Höwedes, Jérôme Boateng und Shkodran Mustafi in der Abwehr, davor im defensiven Mittelfeld Sami Khedira und Toni Kroos sowie in der Offensive Thomas Müller, Mesut Özil, Mario Götze und Julian Draxler.

Einziger fixer Turnierneuling in der ersten EM-Elf ist Jonas Hector, der sich den Platz auf der linken Abwehrseite erarbeitet hat. «Ich bin positiv aufgeregt, muss ich gestehen», sagte der Kölner.

Zur Einstimmung auf den großen französischen Fußballsommer werden sich die deutschen Spieler am Abend im Teamhotel Ermitage vor den Fernsehschirmen versammeln. Das Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Rumänien im Stade de France werde man gemeinsam anschauen, berichtete Neuer. «Wir freuen uns, dass es endlich losgeht», erklärte der Nationaltorhüter.