Doha (dpa) - Der Weltverband FIFA und die Gastgeber stellten die schwungvolle Fantasie-Figur in Nationaltracht und mit einem Ball im Rahmen der Gruppenauslosung in Doha vor. La’eeb bedeutet auf Arabisch "supertalentierter Spieler".

Die Figur stamme aus einer Parallelwelt und rufe alle dazu auf, an sich zu glauben – nach dem Motto "Now is All" ("Jetzt oder nie"). La’eeb versprühe Jugendlichkeit, Fröhlichkeit und Selbstbewusstsein.

"La’eeb wird eine wichtige Rolle dabei spielen, junge und ältere Fans für die WM in Katar zu begeistern", sagte Khalid Ali al-Mawlawi, stellvertretender Generaldirektor für Marketing, Kommunikation und Turniererlebnis beim Obersten Rat für Organisation und Nachhaltigkeit. Man sei davon überzeugt, dass die Fans diese spielfreudige Figur lieben werden.