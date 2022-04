Barcelona (dpa) - Gegen den FC Sevilla setzte sich das Team mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen mit 1:0 (0:0) durch. Vor 76.112 Zuschauern erzielte Pedri (72. Minute) das entscheidende Tor für die Katalanen, die sich mit nun 57 Punkten aus 29 Spielen auf den zweiten Tabellenplatz nach vorne schoben. Der Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid, das bereits ein Spiel mehr absolviert hat, beträgt allerdings zwölf Punkte.

An diesem Donnerstag (21.00 Uhr) tritt Barcelona erstmals in einem Pflichtspiel in Frankfurt an. Das Rückspiel um den Einzug in das Halbfinale gegen die Eintracht ist dann am 14. April in Spanien.