Barcelona (dpa) - Lucas Pérez überwand Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in der 48. Minute mit einem Abstauber. Durch den Sieg verließen die Gäste die Abstiegsränge. Vor nur gut 57.000 Zuschauern im riesigen Camp Nou gelang Barcelona trotz großer Überlegenheit kein Tor.

Damit verpassten es die Gastgeber, sich im Rennen um die Champions-League-Qualifikation ein wenig von den punktgleichen Konkurrenten FC Sevilla und Atlético Madrid abzusetzen. Die Katalanen haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. Auf Spitzenreiter Real Madrid beträgt der Rückstand nun 15 Punkte. Der Rekordchampion hatte am 32. Spieltag nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 in Sevilla gewonnen und steuert auf den nächsten Titel zu.

Vor der Partie hatten Anhänger des FC Barcelona nach dem großen Ärger über Zehntausende Frankfurt-Fans im Camp Nou bei der 2:3-Pleite in der Europa League gegen die Clubführung protestiert. Medien schätzten die Zahl der Teilnehmer auf 100 bis 200. Club-Chef Joan Laporta kündigte für den 19. April (12.00 Uhr) eine Pressekonferenz an. Dort will er eine klärende Stellungnahme zu den Ereignissen vom vergangenen Donnerstag abgeben.