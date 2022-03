München (dpa) - "Ich hatte immer das Problem, dass Menschen, die mich das erste Mal gesehen haben, immer gesagt haben, der ist extrem arrogant", berichtete der Coach von Fußball-Bundesligist FC Bayern München im Vereinspodcast. Aufgrund dieser Aussagen habe er sich Rat bei einem Trainer geholt, der Führungskräfte mit Pferden konfrontiert.

"Pferde sind ja keine Lebewesen, die bewerten. Pferde reagieren auf deine Aura", begründete Nagelsmann seine damalige Entscheidung. "Und wenn du auf eine Koppel kommst, und alle Pferde laufen weg, dann bist du offensichtlich einen Tick zu dominant in deinem Auftreten."

Am Anfang des Seminars, so schildert es Nagelsmann, hätten die Pferde bei seinem Erscheinen versucht, die Zäune zu durchbrechen. Drei Tage später seien die Tiere hingegen alle zu ihm gekommen. "Und sind mir die ganze Zeit zwei Stunden im Dunkeln auf der Koppel hinterhergelaufen."

Durch viele Gespräche habe Nagelsmann gelernt, anders auf sein Gegenüber zu wirken. "Diese Wirkung versuchst man natürlich dann auch, in die Kabine mitzunehmen", sagte der Oberbayer. Körpersprache und Blicke seien da bedeutender als Worte.

Nagelsmann hält nicht viel von der Charaktereigenschaft, verlieren zu können. "Ich kann es absolut nicht. Wenn du verlieren kannst, dann ist es schon ein erster Schritt, dass du nicht mehr so ein richtiger Gewinner-Typ bist", erklärte der 34-Jährige. "Wenn du ein Gewinner-Typ sein willst, dann sind Niederlagen dazu da, sie auch mal zu akzeptieren und daraus zu lernen. Aber du musst es nicht können."

Der Bundesliga-Trainer gilt in der Fußball-Branche als besonders ehrgeizig. "Ich will alles gewinnen. Ehrgeiz gehört dazu", sagte der Oberbayer. Schließlich habe er den Anspruch, den Platz als Sieger zu verlassen. Beim FC Bayern gelingt ihm das bislang ziemlich gut. In der Champions League steht der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale, in der Bundesliga beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund sechs Punkte. Nur im DFB-Pokal scheiterten die Münchner bereits in Runde zwei mit 0:5 an Borussia Mönchengladbach.