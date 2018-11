«Wir sind zufrieden mit seiner Arbeit. Wir werden sicherlich in der nächsten Zeit Gespräche mit ihm über eine Verlängerung seines Vertrags führen», sagte Bode der «Kreiszeitung». «Und wenn man miteinander spricht, kann es auch mal schnell zu einer Entscheidung kommen», fügte Bode hinzu.

Eichin arbeitet seit Februar 2013 für die Hanseaten, wo er die Nachfolge von Klaus Allofs antrat. Zuvor war der 48-Jährige mehrere Jahre als Eishockey-Manager für die Kölner Haie tätig. Zuletzt hatte Eichin die Eishockey-Vergangenheit eingeholt, als er sich vor dem Heimspiel gegen Bayern München (0:4) einen verbalen Schlagabtausch mit Bayerns Sportchef Matthias Sammer lieferte. «Ich fand es in Ordnung, was Thomas Eichin gesagt hat. Es ist auch eine Werder-Haltung, öffentlich zu sagen, was man denkt», erklärte Bode zu der sogenannten Puck-Fehde.