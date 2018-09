Nach Berichten der «Bild»-Zeitung und der französischen «L'Equipe» ist der Kapitän von Eintracht Frankfurt bereits nach Paris geflogen, um dort den sportmedizinischen Check zu absolvieren, den er bestand.

Jetzt fehlen nur noch die letzten formalen Details. Der bisherige Kapitän wird der Eintracht die höchste Transfer-Einnahme ihrer Vereinsgeschichte bescheren, denn Medienberichten zufolge haben sich der Fußball-Bundesligist und PSG auf eine Ablösesumme von mehr als neun Millionen Euro geeinigt. Die Verträge sind laut «kicker.de» bereits ausgehandelt, von den Franzosen aber noch nicht unterschrieben zurückgeschickt worden.

Ursprünglich hatte die Eintracht einen zweistelligen Millionen-Betrag für den 24-Jährigen gefordert, der schwerreiche Spitzenclub im Besitz eines katarischen Staatsfonds aber nur rund acht Millionen zahlen wollen. Die Summe, auf die beide Seiten sich nun geeinigt haben, liegt in jedem Fall über dem bisherigen Frankfurter Transferrekord von 1988. Damals wechselte der ungarische Spielmacher Lajos Detari für umgerechnet rund 8,5 Millionen Euro zu Olympiakos Piräus.

Trapp selbst hatte sich mit dem Club von Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva und Co. schon länger auf einen hoch dotierten Vierjahresvertrag geeinigt. Französischen Zeitungsberichten zufolge soll er mit seinem neuen Team bereits am Mittwoch in ein Trainingslager in Österreich und am 15. Juli zu einer Testspiel-Tour in die USA reisen. Anders als in Frankfurt erwartet den früheren U21-Nationaltorwart in Paris allerdings eine starke Konkurrenz: Denn zumindest noch steht bei PSG auch der italienische Nationalkeeper Salvatore Sirigu unter Vertrag.

Die Eintracht will einen Großteil der erwarteten Trapp-Millionen umgehend wieder in die Mannschaft reinvestieren. Gesucht werden neben einem neuen Torwart vor allem noch ein rechter Verteidiger und ein Flügelspieler für die linke Offensivseite.