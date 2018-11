Mit dem Team aus Kalifornien gewann der ehemalige Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft bei einem internationalen Einladungsturnier in Carson gegen Club America aus Mexiko mit 2:1 (1:1). Der 35-jährige Gerrard spielte nur die erste Halbzeit und zeigte dabei eine durchschnittliche Leistung. Seinen Einstand in der US-Profiliga MLS soll er am 17. Juli geben.

Gerrard hatte sich zum Ende der vergangenen Premier-League-Saison nach 26 Jahren vom FC Liverpool verabschiedet. Unter anderem führte er das Team als Profi zum Champions-League-Sieg 2005 und zum Gewinn des UEFA-Cups 2001.