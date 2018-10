Der zuvor für fünf Partien gesperrte Johannes Geis brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in der 51. Minute in Führung. Klaas-Jan Huntelaar (73.) und Franco di Santo (82.) machten für die Schalker alles klar. Für Hannover traf nur Allan Saint-Maximin (81.). Die Niedersachsen bleiben damit als 14. weiter dicht vor der Abstiegszone.

Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter nimmt damit wieder Kurs auf Europa und rückte zumindest für 24 Stunden auf Rang vier vor. Hannover dümpelt dagegen im unteren Tabellendrittel. Der nach seinem brutalen Foul am Gladbacher André Hahn für fünf Partien gesperrte Geis brachte den Revierclub mit seinem eiskalt verwandelten Foulelfmeter verdient auf die Siegerstraße. Zuvor hatte Marcelo Schalkes Torjäger Huntelaar im 16er zu Boden gerissen.

Neun Punkte wollte Schalke aus den restlichen drei Hinrunden-Partien holen - dieser Plan könnte nun tatsächlich aufgehen. Anders als erwartet, übernahmen vor 61 229 Zuschauern aber zunächst nicht die Schalker, sondern die Gäste die Regie. Vor allem im Spiel nach vorn lief beim zunächst Revierclub wenig zusammen. Zumindest die Defensive verrichtete zuverlässige Arbeit, so dass auch Hannover trotz leichter Überlegenheit in den ersten 15 Minuten zu keiner Torchance kam.

Doch so langsam kamen die Köngsblauen dann in Schwung - angetrieben von den offensivstarken U21-Nationalspielern Leroy Sané, Leon Goretzka und Max Meyer. Sané dribbelte auf der rechten Seite gleich an mehreren Gegenspielern leichtfüßig vorbei, drang in den Strafraum ein und passte quer zu Huntelaar. Der Niederländer konnte die Vorlage aber nicht verwerten (10.).

Bei der nächsten Aktion landete Sanés wuchtiger Kopfball in den Armen von 96-Keeper Ron-Robert Zieler, der nach überstandener Magen-Darm-Erkrankung doch zwischen den Pfosten stand (23.). Dann blieb der 19 Jahre alte Schalker beim Weg Richtung Tor in bester Position zwischen zwei Abwehrspieler hängen.

Schalke hatte immer mehr Spielanteile und bemühte sich mit großem Engagement um die Führung. Allerdings häuften sich auch die Ballverluste, Aufwand und Ergebnis standen in keinem guten Verhältnis. Nach Sané verpasst auch Meyer (27.) das mögliche 1:0. Huntelaar versprang der Ball beim Sololauf aufs Zieler-Tor (38.), Huntelaar hämmerte den Ball aus 15 Metern drüber. Bei der besten Chance vor der Pause rettete Zieler mit einer Glanzparade gegen den stark aufspielenden Sané (45.). vor

Hannover - nach dem 4:0 gegen Aufsteiger Ingolstadt mit viel Selbstvertrauen angereist - war fast nur auf Torsicherung bedacht. Nach dem frühen verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger Artur Sobiech (16.) mangelt es dem Offensivspiel der Niedersachsen bis auf wenige Ausnahmen an Durchschlagskraft.